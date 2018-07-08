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Terör devletinin bakanı Mescid-i Aksa'ya girdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in bu sabah Aksa'ya girdiği bildirildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:08
Terör devletinin bakanı Mescid-i Aksa'ya girdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi Evi Partisi milletvekili Ariel, İsrail güçleri eşliğinde bir grup radikal Yahudi yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Ariel, Netanyahu'nun izni üzerine iki buçuk yıl sonra Harem-i Şerif'in avlusuna giren ilk İsrailli bakan oldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunda yer alan habere göre Ariel, Mescid-i Aksa'nın girişinde "Heykel'in yakında inşa edilmesini umduğunu" belirtti.

Ariel'in Aksa'ya girmek için İsrail Meclisi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda önceden izin aldığı aktarıldı.

Netanyahu geçen hafta İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları perşembe günü duyurmuştu.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 10:08
  1. israil
  2. tarım bakanı
  3. Mescid-i Aksa

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