Terör devletinin bakanı Mescid-i Aksa'ya girdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi Evi Partisi milletvekili Ariel, İsrail güçleri eşliğinde bir grup radikal Yahudi yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Ariel, Netanyahu'nun izni üzerine iki buçuk yıl sonra Harem-i Şerif'in avlusuna giren ilk İsrailli bakan oldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunda yer alan habere göre Ariel, Mescid-i Aksa'nın girişinde "Heykel'in yakında inşa edilmesini umduğunu" belirtti.

Ariel'in Aksa'ya girmek için İsrail Meclisi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda önceden izin aldığı aktarıldı.

Netanyahu geçen hafta İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları perşembe günü duyurmuştu.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.