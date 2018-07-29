Terör devletini titreten açıklama: İsrail er geç bunun bedelini ödeyecek!

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Hamas mensubu kahramanları şehit eden İsrail'in er geç bunun bedelini ödeyeceğini" belirtti.

İsrail'in geçen çarşamba Gazze'deki bazı bölgelere top atışıyla yaptığı saldırılarda şehit olan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mensup 3 Filistinli için Gazze'de anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Hayye, "Hamas mensubu kahramanları şehit eden İsrail'in er ya da geç bunun bedelini ödeyeceğini, Filistin halkının, İsrail kurşunlarına hedef olmayacağını" söyledi.

Bölgede güven ve istikrarın sağlanması için Gazze ablukasının bir an önce kaldırılması gerektiğine işaret eden Hayye, "Hamas, savaşları sevmiyor ancak Filistin halkının haklarını savunmaya hazır. Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, abluka kırılana kadar sürecek." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun, geçen çarşamba günü, sınırdaki askerlerine Gazze tarafından ateş açıldığı iddiasıyla Gazze'deki bazı bölgelere top atışıyla düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli şehit olmuştu.