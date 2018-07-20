0553 313 94 23

Terör devletine çok sert tepki: İsrail'in sonu geldi

İsrail meclisinde dün kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasası ülkede tartışmalara yol açtı. Haaretz gazetesinde yayımlanan "Bildiğiniz İsrail'in sonu geldi, teşekkürler Netanyahu" başlıklı makalede söz konusu yasaya tepki gösterildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 17:11
Terör devletine çok sert tepki: İsrail'in sonu geldi

Haaretz gazetesinde Bradley Burston tarafından kaleme alınan makalede, "Bildiğiniz İsrail'in sonu geldi, teşekkürler Netanyahu" başlığıyla meclis tarafından kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası eleştirildi.

"İSRAİL IRKÇI BİR YÖNE GİTTİ"

Yasanın İsrail'de eşitliği ve demokrasinin hükümlerini ortadan kaldırdığını belirten Burston, Arapçayı resmi dil olmaktan çıkaran ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarına büyük darbe vuracağı düşünülen yasanın İsrail'i ırkçı bir yöne doğru ilerlettiğini yazdı.

ESKİ BAKAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Tartışmalı yasaya bir tepki de eski İsrail Dışişleri Bakanı ve Siyonist Birlik bloku milletvekili Tzipi Livni'den geldi.

Yasanın İsrail'in yerine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çıkarlarını koruduğunu dile getiren Livni, koalisyon milletvekillerine yasada değişiklikler yapılarak meclisten büyük çoğunluğun kabulüyle geçmesini önerdiğini ancak söz konusu önerinin milletvekilleri tarafından "Netanyahu istiyor" diyerek reddedildiğini söyledi.

Livni, Netanyahu'nun bu yasa sayesinde insanlara kendisinin daha fazla milliyetçi olduğunu göstermek istediğini belirterek, "Netanyahu bu yasadan ne kazanmayı düşünüyor?" diyerek başbakanı eleştirdi.

Yahudi ulus devlet yasası dün İsrail meclisinde 62 evet, 55 hayır oyu alarak çok az bir destekle geçmişti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 17:11
  1. İsrail
  2. Binyamin Netanyahu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir'den Yasin Öztekin bombası!
    1. Başakşehir'den Yasin Öztekin bombası!
    2. Bugatti Veyron'nun yağ değişim ücreti..
    3. Dolmabahçe'de yol çöktü!
    4. Muharrem İnce kurultay için yeterli..
    5. Kalp sağlığını korumak için..
    6. Avrupa'da makine kırma hareketleri.....
    7. Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da!
    8. Terör devletine çok sert tepki:..
    9. Balıkesir'de korkunç olay! 2 metrelik..
    10. Ballı su içerseniz... Etkisine..
    11. Bu hastalıklar sırt ağrısını tetikliyor!
    12. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    13. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün iki..
    14. Yorgunluktan kurtulmak için neler..
    15. Sağlık Bakanlığı'ndan doğum yalanlaması!
    16. Kehribarın içinden çıkana kimse..
    17. İstanbul'da o yollar trafiğe..
    18. CHP'li vekil itiraf etti: Ben de imza..
    19. 12 yaşındaki öğrencisine tacizden..
    20. Almanya'da sıcak anlar! Çok sayıda..
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri