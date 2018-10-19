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Terör devletinden küstah açıklama: Biz daha çok öldürüyorduk

Terör devleti İsrail'in eski Başbakanı Ehud Burak, mevcut hükümetin politikalarını eleştirerek, "Biz daha fazla Hamas üyesini öldürmüştük" dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 19:24
Terör devletinden küstah açıklama: Biz daha çok öldürüyorduk

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, "Ben savunma bakanıyken 3.5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük" diyerek mevcut hükümetin abluka altındaki Gazze Şeridinin kontrolünü elinde tutan Hamas'a yönelik politikasını eleştirdi.

Eski Başbakan Barak, yerel bir radyoya Gazze sınırında yaşanan son gelişmeler ve İsrail hükümetinin politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik net bir stratejisinin olmadığını dile getiren Barak, Hamas'a karşı saldırı düzenlenmesi gerektiğini ve bunun için bir strateji belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

'Biz daha çok kişiyi öldürdük'

Netanyahu hükümetini Hamas'a karşı pasif kalmakla suçlayan Barak, "Ben savunma bakanıyken hava kuvvetlerimizin düzenlediği bombardımanda 3.5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük" ifadesini kullandı.

Eski başbakan sözünü ettiği saldırının ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi vermezken, Ehud Barak'ın açıklamaları mevcut hükümete Gazze'de yeni bir saldırya imza atılması çağrısı olarak yorumlandı.

Filistin Sağlık Kaynakları: Kadın ve çocukların da öldüğü saldırıyı kastediyor

Öte yandan Filistinli sağlık kaynakları, Barak'ın 27 Aralık 2008'de Gazze'deki polis merkezine düzenlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 225 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı kastettiği değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Ehud Barak, 2007-2013 yılları arasında savunma bakanı olarak görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:24
  1. Filistin
  2. İsrail

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