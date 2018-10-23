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Terör devletinden bir skandal daha! Mahkumlara ziyaret yasaklanıyor

Terör devleti İsrail'de, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan meclise skandal bir tasarı sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu tasarı, mahkumlara ziyareti yasaklayacak.

23 Ekim 2018 Salı 19:02
Terör devletinden bir skandal daha! Mahkumlara ziyaret yasaklanıyor

Tel Aviv Hükümeti, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan tarafından sunulan bir tasarıyı gündeme getiriyor.

Tasarıda, “İsraillileri rehin alan ya da öldüren terör örgütlerinin tutuklularına, İsrail'in, insani yardım kuruluşlarının ya da ailelerinin ziyaretlerinin engellemesi” isteniyor. Tasarı, avukatların veya Uluslararası Kızıl Haç örgütünün mahkûmları ziyaretlerini de yasaklıyor.

"Bu bir savaş ilanı"

İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklular, Tel Aviv Hükümeti’nin Knesset’e sunduğu Hamas üyesi mahkumların cezaevlerinde ziyaret edilmelerini yasaklayan yasa tasarısına sert tepki verdi. Bunun bir “savaş ilanı” olduğunu söyleyen mahkumlar, tasarının yasalaşması halinde ses getiren eylemler yapacaklarını duyurdular.

Filistin Mahkûmlar İdaresi Heyeti Başkanı ve FKÖ’nün kurucularından olan Binbaşı Kadri Ebu Bekir, yaptığı açıklamada kararı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Hükümeti bu yasa tasarısı ile, Gazze’deki insani yardım kuruluşlarının ve ailelerinin, İsrail hapishanelerindeki Hamas üyelerini ziyaret etmesini engelleyecek. Bu karar hapishanede bulunan mahkûmlara keyfi uygulamalar ile şiddet ve baskı uygulamaktan başka bir anlama gelmez. Yüzlerce şehidin kanı hala İsrail’in elinde. Bu şehitler, uzun yıllar boyunca sadece sayı olarak adlandırılan mezarlarda, ailelerine teslim edilmeden uluslararası hukuka aykırı bir şekilde tutuluyor."

Mepanews

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 19:02
  1. İsrail
  2. Filistin

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