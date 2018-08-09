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Terör devleti tehdit etti: Savaşa gidiyoruz

Terör devleti İsrail'in üst düzey bir yetkilisi, son dönemde yaşanan gelişmelerin Gazze'ye karşı süratle bir savaşa gidildiğini gösterdiğini söyledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:30
Terör devleti tehdit etti: Savaşa gidiyoruz

İsrail'in saldırılarıyla tansiyonun yeniden yükseldiği Gazze Şeridi'nde İsrailli üst düzey bir askeri yetkiliye göre hızla savaşa gidiliyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan adını vermek istemeyen üst düzey askeri yetkili, gelişmelerin Gazze'ye karşı süratle bir savaşa sürüklenildiğini gösterdiğini söyledi.

DAHA FAZLA BİRLİK GAZZE'YE YÖNLENDİRİLECEK

Hamas'ın anlaşmadan uzaklaştığı ve savaşa yaklaştığını öne süren yetkili, İsrail ordusunun kapsamlı bir askeri operasyon durumunda daha fazla birliğini Gazze'ye yönlendireceğini belirtti.

AÇIKÇA TEHDİT ETTİ: VURULACAK ÇOK HEDEF VAR

Böyle bir durumda Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim bölgelerinin de boşaltılacağını dile getiren İsrailli yetkili, ellerinde Gazze'de vurulacak oldukça fazla hedefin olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:30
  1. İsrail
  2. savaş
  3. gazze
  4. hamas

YORUM YAZ

  • KahramanKahraman58 dk önce
    Ey israil fravunları belanızı bulmanız yakındır Allah zalimleri kahriperişan eylesin aminnn...
  • ahmetahmet38 dk önce
    israil askerleri paramparca olmayi goze alamaz inanci geregi... odlek, kalles ve zalimdir ana gogus goguse mertce savasamaz... 67 savasinda kudusu isgalleri bile tiyatro ve kalleslikten ibarettir
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    filistin cehenneminiz olsun,kahrolun...
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