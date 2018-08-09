Terör devleti tehdit etti: Savaşa gidiyoruz

İsrail'in saldırılarıyla tansiyonun yeniden yükseldiği Gazze Şeridi'nde İsrailli üst düzey bir askeri yetkiliye göre hızla savaşa gidiliyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan adını vermek istemeyen üst düzey askeri yetkili, gelişmelerin Gazze'ye karşı süratle bir savaşa sürüklenildiğini gösterdiğini söyledi.

DAHA FAZLA BİRLİK GAZZE'YE YÖNLENDİRİLECEK

Hamas'ın anlaşmadan uzaklaştığı ve savaşa yaklaştığını öne süren yetkili, İsrail ordusunun kapsamlı bir askeri operasyon durumunda daha fazla birliğini Gazze'ye yönlendireceğini belirtti.

AÇIKÇA TEHDİT ETTİ: VURULACAK ÇOK HEDEF VAR

Böyle bir durumda Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim bölgelerinin de boşaltılacağını dile getiren İsrailli yetkili, ellerinde Gazze'de vurulacak oldukça fazla hedefin olduğunu ifade etti.