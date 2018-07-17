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İsrail Yahudi Şeriatı ilan edecek

Irkçı terör devleti İsrail resmen ulus devlet olmak için son hazırlıklarını yapıyor. 7 yıldır hazırlık aşamasında olan yasa tasarısı Knesset'te onaylandı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:24
İsrail Yahudi Şeriatı ilan edecek

İsrail'in yıllardır ilmek ilmek işlediği büyük Yahudi devleti projesi resmiyete kavuşmak üzere.

İsrail Parlamentosu dün, yedi yıldır hazırlık aşamasında olan ‘ulus devleti’ yasa tasarısını oyladı. ‘Yahudi Ulusal Devlet Yasa Tasarısı’ olarak bilinen tasarının kabul edilmesi halinde İsrail hukukunda boşluklar olması durumunda Yahudi şeriatı temel alınacak.

ORTA DOĞU'YU KARIŞTIRACAK HAMLE

İsrail'in ulus devletçiliğe geçişi her ne kadar Filistin'i öncelikle etkileyecek olsa da uzun vadede bölgeyi bütünüyle gerecek bir adım atıyor.

Yasa tasarısındaki maddeler arasında 'İsrail’de Yahudilerden başka din ve mezhep üyelerinin yaşamasına izin verilmemesini öngören' bir madde yer alıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, kısa süre önce İsrailli milletvekillerine yazdığı mektupta, sadece Yahudilerin yaşamasına izin verilen yerleşim birimleri kurulmasına onay veren maddenin dünya üzerinde yaşayan Yahudilere zarar vereceğini ifade ederek, maddeye yönelik düzeltme talep etmişti.

SİYONİST YAHUDİ DEVLETİ OLACAK

Bu tasarıyla artık ülke resmen bir din devleti olacak. Katı kurallarla çevrelenecek olan İsrail'de sadece Yahudilerin girebildiği yerleşim bölgeleri oluşturulacak, Arapça resmi dil olmaktan çıkarılacak ve dünyadaki tüm Yahudilere İsrail’e dönme hakkı tanınacak. İlk kez 2011 yılında hazırlanmaya başlanan yasa tasarısı, onaylanması durumda herhangi bir anayasanın bulunmadığı İsrail’de ‘temel kanunlar’ içinde yer alacak.

KRİZ BÜYÜYECEK

Irkçı olmakla eleştirilen yasa tasarısının Knesset'e taşınması kararı alınmasının ardından Avrupa Birliği ile İsrail arasında 'lobi' krizi yaşandı. AB'nin Tel Aviv Büyükelçisi Emanuele Giarufet, yasa tasarısının aleyhine oy vermeleri için Knesset üyelerine yönelik lobi faaliyetleri düzenlediği suçlamasıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Anlaşılan hâlâ İsrail'in bağımsız bir devlet olduğunu anlamadılar" sözleriyle AB'yi sert bir şekilde eleştirdi.

BAZI MADDELER

İsrail'in ulus devlet sistemine geçişini sağlayacak yeni yasalar, oldukça tartışmalı maddeler içeriyor. İşte o maddelerden birkaçı:

- İsrail'in başkenti Kudüs'tür.
- İsrail bir Yahudi devletidir, dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır.
- Yahudilerin dini günleri resmi tatil olacak.
- Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:24
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YORUM YAZ

  • Oguz Oguz 24 dk önce
    Kendikerinin de lmayan,almak için binbir türlü hile ile çaldıkları,sinsice masum kanı akıttıkları topraklarfa kalıcı bir kalma için yapılanlar,acizlik,şerefsizlik!Ya biz müslümanlar?birbirimizi öldürmekle o kadar meşgulüzki dünyanın en korkak milleti bizim üzerimizde baskı kurabiliyor!
  • ismail hakki efendi ismail hakki efendi 21 dk önce
    kukla islam ulkeleri oldukca hersey yaparsiniz
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