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Terör devleti rahat durmuyor! 12 yaşındaki çocuğu gözaltına aldılar

İşgalci İsrail askerleriBatı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğu İsraillilere taş attığı iddiasıyla gözaltına aldı.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:45
Terör devleti rahat durmuyor! 12 yaşındaki çocuğu gözaltına aldılar

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Marwan Mufid el-Şarbati isimli 12 yaşındaki bir çocuğu İsraillilere taş attığı iddiasıyla, evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına aldığı aktarıldı. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunduğu ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 22:45
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
  3. Filistin

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