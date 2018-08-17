Terör devleti İsrail'in skandal kararına Ürdün'den tepki

Ürdün'ün hükümet sözcüsü Jumana Ghneimat, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasını kınadı.

Ürdün hükümet sözcüsü ve aynı zamanda basından sorumlu bakanı Jumana Ghneimat, İsrail askerlerinin bugün Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak camiye giriş çıkışları durdurmasını kınadı.

İSRAİL YASALARI İHLAL EDİYOR

Bu tür uygulamaların bölgedeki gerginliği arttırdığını ve caminin kutsallığına zarar verdiğini belirten Ghneimat, Mescid-i Aksa'nın tüm dinlerce kutsal sayıldığının uluslararası yasalarca onaylandığını hatırlatarak, İsrail'in bu tarz davranışlarla uluslararası yasaları ihlal ettiğini vurguladı.

Bölgede meydana gelen bu tarz provoke davranışların sorumlusunun İsrail olduğunu söyleyen Ghneimat, İsrail'in bu tarz davranışlardan derhal vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün'ün Mescid-i Aksa'nın kapılarının yeniden açılması için harekete geçtiğini ifade eden Ghneimat, Filistinli makamlar ile konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.