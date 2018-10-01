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Terör devleti İsrail'in eli kanlı askerleri, 93 Filistinliyi yaraladı

Terör Devleti İsrail'in eli kanlı askerleri, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösterilerde bulunan Filistinlileri hedef aldı. Kanlı saldırıda 93 Filistinli yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:58
Terör devleti İsrail'in eli kanlı askerleri, 93 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesinde 93 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerlerinin sert müdahalesinde 37'si gerçek mermi ile olmak üzere 93 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:58
  1. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Gazze Şeridi
  5. Filistin Sağlık Bakanlığı

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