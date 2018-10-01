Terör devleti İsrail'in eli kanlı askerleri, 93 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesinde 93 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerlerinin sert müdahalesinde 37'si gerçek mermi ile olmak üzere 93 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.