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Terör devleti İsrail'in ablukasını protesto eden Filistinlilere kanlı müdahale

İsrail askerlerinin, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' etkinlikleri çerçevesinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösteriye müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralanırken onlarca eylemci de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 23:15
Terör devleti İsrail'in ablukasını protesto eden Filistinlilere kanlı müdahale

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösteriye müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralandı, onlarcası göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yüzlerce Filistinli, Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesinin, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönme haklarını vurgulamak için yaptığı çağrı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde gösteri düzenledi.

İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesinde 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi.

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, gösteri sırasında Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bugün, Filistinli mültecilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladıklarını ve ablukanın kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinin, hedefine ulaşıncaya ve abluka tamamen kaldırılıncaya kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Rıdvan, "ABD'nin, Filistin davasını tasfiye etme projeleri kabul görmeyecek." diye konuştu.

30 MART'TAN BU YANA 180'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

 

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 23:15
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