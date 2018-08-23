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Terör devleti İsrail'e yaptırım çağrısı!

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim birimlerini genişletme siyaseti nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 22:23
Terör devleti İsrail'e yaptırım çağrısı!

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında daha fazla yasa dışı yerleşim birimi inşa edileceğinin ilan edilmesi, İsrail hükümetinin sömürgeyi genişletme çabaları ve ırkçı ayrımcılık ABD'nin ihlaller konusunda işgalcileri teşvik etmesinin bir neticesidir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının yasa dışı sömürge planlarını kınamamasının, İsrail'e bölgede barış ve güvenliği tehdit eden uluslararası hukuk ihlallerini sürdürmesi için yeşil ışık yaktığına dikkati çeken Ureykat, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasına ilişkin geçen haftaki raporuna işaret ederek İsrail'in hesap sorulabilir ve sorgulanabilir bir konuma getirilmesini istedi.

Ureykat söz konusu raporun uluslararası insancıl hukuk ihlallerinden sorumlu olanların soruşturmaya tabi tutulmasını içerdiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Biz buna katılıyoruz. Sömürgeci yerleşimlerin genişletilmesi sadece uluslararası insancıl hukukun ihlali değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Öyle ki uluslararası toplum İsrail'e dokunulmazlık vermese ve hukukun üstünde bir devlet muamelesi yapmasa idi bu gerçekleşmeyecekti."

Ureykat uluslararası topluma, yükümlülüklerini kabul edip yerine getirene kadar uluslararası hukuk ve BM kararları gereği "İsrail'e yaptırım uygulama" çağrısında bulundu.

İsrailli Şimdi Barış (Peace Now) isimli hukuk hareketine göre, İsrail yönetimi dün işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yeri olarak 1004 adet konut inşa edilmesi konusunda uzlaştı.

İSRAİL'İN GAYRİMEŞRU YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 22:23
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  3. Terör Devleti İsrail

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