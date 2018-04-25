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Terör devleti İsrail'e ABD garanti verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, terör devleti İsrail'e Suriye konusunda garanti verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:36
Terör devleti İsrail'e ABD garanti verdi

ABD'nin Ortadoğu'daki güçlerinden sorumlu CENTCOM Komutanı Joseph Votel, salı günü programında olmamasına rağmen İsrail'e ziyaret düzenledi. General Votel'in bu resmi ziyarette İsrail Genelkurmayı'nın misafiri olduğu ifade edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat, Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve diğer askeri yetkililerle görüşen Votel'in gündeminde Suriye ve İran olduğu belirtildi.

 İsrail'in 'Arutz Sheva 7' haber sitesine göre Votel, İsrailli muhataplarına Suriye'den kısa vadede çekilme planlarının olmadığı ve İsrail'in sınırlarında güvenlik ve istikrarı sağlama operasyonlarını destekleme güvencesi verdi.

NETANYAHU İLE TRUMP ARASINDA GEÇEN "SERT KONUŞMA"

İsrail'in Haaretz gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump'ın bir ay önceki "tez zamanda çekilme" açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefon açması sonucu iki lider arasında sert bir konuşma geçmişti. Netanyahu, "ABD'nin çekilmesi halinde İsrail'in düşmanları olan İran ve Hizbullah'ın Suriye'de daha da güçleneceği" çıkışını yapmıştı.

İRAN'A KARŞI YAKIN ÇALIŞMADA HEMFİKİR KALDILAR

Telefonların kapanmasının ardından Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada, Trump İsrail'in güvenliğine ABD'nin bağlılığını teyit ederken iki lider "İran'ın habis etkisine ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine" karşı koymak için yakın koordinasyonu devam ettirme konusunda hemfikir kalmıştı. Bunun ardından Macron, Trump'ı Suriye'de uzun vadeli kalmaya ikna ettiğini söyledi.

ABD, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN ORTAK OPERASYON

Trump "tez zamanda çekilme" açıklamasından bir hafta sonra Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalında düzenlenen kimyasal saldırının ardından başta ABD olmak üzere İngiltere ve Fransa, Esed rejimine ait üs ve tesislerine füzelerle vurmuştu. Bunun ardından Macron, Trump'ı Suriye'de uzun vadeli kalmaya ikna ettiğini söyledi.

TRUMP AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: "KALICI İZ BIRAKMADAN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Nitekim Amerikan askerlerini tez zamanda Suriye'den çekeceğini ilk kez söylemesinin üzerinden bir ay geçen ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısında, "Suriye'de kalıcı iz bırakmadan çekilmeme" noktasına gelmesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:36
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