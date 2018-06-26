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Terör devleti İsrail'den 'uçurtma uçuran çocukları katledin' emri!

Terör devleti İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Gazze Şeridi’nden uçurtma uçuranlara ateş açılmasını istedi.

26 Haziran 2018 Salı 22:00
Terör devleti İsrail'den 'uçurtma uçuran çocukları katledin' emri!

İsrail'in Eğitim Bakanı Naftali Bennett, ülkesinin işgaline ve zulmüne direnen Filistinli çocuklara "onlar çocuk değil, terörist" dedi.

Adeta gözü dönen İsrailli bakan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; "Gazze Şeridi'nden uçurtma ve balon uçuranlara ateş açılmalıdır. Zira onlar çocuk değil, teröristtir. Bu uçurtmaları ve balonları uçuranların hedef alınması, durumun daha kötüleşmesini engellemek için tek operasyonel ve ahlaki yoldur."

Ateşli uçurtmalar ve balonlar, Filistinli gençlerin İsrail'e karşı kullandığı direniş hareketlerinden biri. Tanka, topa, tüfeğe, uçağa karşı yüreğini ortaya koyan Filistinliler, bu yeni yöntem ile İsrail'i yeni güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu iki noktaya saldırı düzenledi.

DEDİĞİNİ YAPTI!

Savaş uçaklarından atılan roketlerin Gazze'nin doğusundaki Şucaiye semti ile Tuffah semtindeki bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri uçakların balonları hazırlayan bir grubun kullandığı araç ile bir gözetleme merkezini hedef aldığını" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından ise saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

 
Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 22:00
  1. Ordu
  2. Naftali Bennett
  3. Filistinli çocuklar
  4. İsrail
  5. Terör devleti İsrail

YORUM YAZ

  • TosbikTosbik20 sa önce
    Nostaljicim çağdaş diyorsun bi b.k bilmiyorsun azcık oku oku.
  • nostaljinostalji1 gün önce
    İsrailin lanetli bir toplum olduğuna neden inanalım? İslamın dışında bir dine sahip olan kimseler lanetli midir. Tanrı onları yarattığına pişman mı olmuştur.Abd veya Çinli değilde Yahudilertür safsatalara inanmak çağdaş değildir. Ön yargıdır kin ve nefret söylemidir.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    İslam dünyası ne zaman adam olacak ? Ne zaman Müslüman olacak ? Bir avuç Yahudi milyarlara meydan okuyor ? Kim Müslüman acaba ? Var mı böyle bir şey ?
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