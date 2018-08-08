Siyonistler Harem-i İbrahim Camisi'ne girişi yasakladı!

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail yönetimi, bu akşam saat 22.00'den itibaren 24 saatliğine El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişini yasakladı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yasaklama kararını kınayan Edis, başta UNESCO olmak üzere uluslararası kuruluşlara Filistin halkının kültürünü ve tarihini koruma yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

El Halil kentindeki Filistinli kaynaklar ise, bu süre içerisinde sadece Yahudilerin Harem-i İbrahim'e girişine izin verileceğini ve camiden vakit ezanlarının da okunmasının yasaklandığını aktardı.

İsrail yönetiminin yasak kararını yarın Yahudilerce kutsal sayılan Yom Kippur Katan (Küçük Kefaret Günü) sebebiyle aldığı ifade edildi.

1994'TEKİ KATLİAMDAN SONRA CAMİNİN YARISI SİNAGOGA ÇEVRİLDİ

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve hanımının kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994 Cuma günü sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.