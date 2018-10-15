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Terör devleti İsrail'den savaş tehdidi!

Terör devleti İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas Hareketi'ne ateşkesi kabul ettirmek için Gazze'ye en ağır askeri saldırıyı gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
Terör devleti İsrail'den savaş tehdidi!

İsrail'in Maariv gazetesinin düzenlediği toplantıda konuşan Liberman, Hamas'la bir anlaşmanın mümkün olmadığını söyleyerek, "İsrail, Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul edemez. Çünkü bu şartlar, Gazze sınırına konulan tüm kısıtlamaların kaldırılmasını kapsıyor." dedi.

Bu şartlarda asla bir anlaşma olmayacağını vurgulayan Liberman, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırının sinyalini vererek, "Hamas'ın ancak ağır bir saldırının ardından ateşkesi kabul edeceğini" ileri sürdü.

Hamas'a yönelik tehditvari açıklamalarını sürdüren Liberman, şunları söyledi:

"Hamas'a anlaşmayı kabul ettirmek için en ağır askeri saldırı gerçekleştirilmeli. Bu kapsamlı bir çatışma anlamına gelse dahi ağır bir darbe vurmalıyız."

İsrail'in son 10 yıldaki Gazze saldırıları

İsrail'in son 10 yıldaki en kanlı saldırısı, 7 Temmuz 2014'te başlattığı "Koruyucu Hat Operasyonu" olmuştu. Gazze'ye karadan ve havadan düzenlenen, 51 gün süren saldırılarda 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırı sonucu Gazze Şeridi'nde ağır hasar meydana gelmiş, altyapı yerle bir olmuştu.

İsrail'in 14 Kasım 2012’de başlattığı ve 8 gün süren "Bulut Sütunu Operasyonu" adı verilen saldırılarında 174 Filistinli şehit olmuş, 15 İsrail askeri de hayatını kaybetmişti.

27 Aralık 2008'de başlayan ve 18 Ocak 2009'da sonlanan "Dökme Kurşun Operasyonu"nda İsrail, bin 436 Filistinliyi şehit etmiş, 5 bin 400 kişiyi yaralamıştı. 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
  1. hamas
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  3. GÜNCEL Haberleri
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