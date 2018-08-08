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Terör devleti İsrail'den Rusya'ya 'Suriye' şartı!

İsrailli emekli general Uzi Rubin, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevk etmemesi koşuluyla, terör devleti İsrail ve Rusya'nın savunma sistemleri alanında işbirliği yapabileceğini söyledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:04
Terör devleti İsrail'den Rusya'ya 'Suriye' şartı!

Savunma konulu bir forumda yaptığı konuşmada Rusya ve İsrail arasındaki işbirliğini değerlendiren Rubin, "Bu, Rusya'ya bağlı. Şu anda Rusya ve İsrail arasında dostane ilişkiler var. Rusya, İsrail'in güvenlik sorunlarına haklı olarak büyük önem veriyor" dedi.

Rusya'nın Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmesi halinde Rusya ve İsrail arasındaki ilişkilerin bozulacağını savunan Rubin, bunun siyasi bir sorun teşkil edeceğini ve ciddi siyasi sonuçları olacağını vurguladı.

Şu anda İsrail ordusu, ABD füze savunma sistemlerini kullanıyor.

Önceki yıllarda Rusya, Suriye'ye S-300 sevkiyatını gündeme almış ancak özellikle İsrail'in çağrısı üzerine sevkiyat gerçekleşmemişti. 

Suriye'ye S-300 sevkiyatı, son olarak ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de kimyasal silah üretimi ve depolanmasında kullanıldıklarını iddia ettikleri tesisleri 14 Nisan'da hava ve denizden bombalamasının ardından gündeme gelmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" diye konuşmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu saldırının ardından Suriye'ye S-300 sistemleri göndermelerini önünde artık ahlaki bir yükümlülüklerinin kalmadığını söylemişti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:04
  1. rusya
  2. suriye
  3. füze
  4. s-300
  5. DÜNYA Haberleri
  6. Uzi Rubin
  7. ABD füze savunma sistemleri

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