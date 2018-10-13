0553 313 94 23

Terör devleti İsrail'den katliam: 7 şehit, 5'i ağır 154 yaralı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, terör devleti İsrail'in Gazze'deki göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğuna dikkat çekti. İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu. Açılan acımasız ateş sonucu 154 kişinin yaralandığı bunlardan 5'inin ağır olduğu belirtiliyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 01:02
Terör devleti İsrail'den katliam: 7 şehit, 5'i ağır 154 yaralı!

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in göstericilere "öldürücü" nitelikte darbeler indirdiğini söyledi.

Sağlık ekiplerinin tedavisiyle uğraştığı yaralıların yaralanma biçiminin öldürücü ve komplike olduğuna dikkati çeken Kudra, İsrail işgal kuvvetlerinin yeni bir katliam yapma niyetiyle hareket ettiğini vurguladı.

Kudra, uluslararası denetimin yokluğunu belirterek Filistin halkına yönelik sürekli devam eden ihlallerin durdurulması için kararlı ve etkin icraatların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu. Açılan acımasız ateş sonucu 154 kişinin yaralandığı bunlardan 5'inin ağır olduğu belirtiliyor.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 01:02
  1. Gazze Şeridi
  2. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  3. Terör devleti İsrail
  4. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail'den katliam: 7 şehit, 5'i ağır 154 yaralı!
    1. Terör devleti İsrail'den katliam: 7..
    2. "Adayımızı bugün açıklayacağız" diyen..
    3. Trump, casus Brunson'u Oval Ofis'te..
    4. 44 yıl önce gazi oldukları topraklara..
    5. Hindistan'daki trafik kazalarında..
    6. ABD'de Suudi Arabistan protesto edildi
    7. Dünya Salah'ı konuşuyor! Kornerden..
    8. Fuat Oktay Nijer Cumhurbaşkanı ile..
    9. Şırnak'ta devrilen zırhlı araçta 12..
    10. Geri döndü! Hindistan'da 56 kişi..
    11. Antalya'da korkutan yangın!
    12. İstanbul'da 5 bin polisle denetim
    13. Bakan Albayrak'tan Bali ziyareti..
    14. Arabadan cephanelik çıktı
    15. Türkiye'den 3 ülkeye sert tepki: Yok..
    16. Arda Turan tüm yaşananları tek..
    17. Nijerya'da petrol boru hattında iki..
    18. Berat Albayrak: Görevi Türkiye olarak..
    19. Şırnak'ta zırhlı araç devrildi! 12..
    20. Petrol boru hattında patlama! 19 kişi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?