Terör devleti İsrail'den ırkçı kampanya! Müslümanlar ve Afrikalılar hedef alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, 30 Ekim'de yapılacak yerel seçimler için hazırlıklara başladı. Parti tarafından hazırlanan propaganda afişlerinin birinde, iki ayrı görsel kullanıldı. Görsellerden birinde elinde Filistin bayrağı olan bir Müslüman, “Yafa (Tel Aviv) İslami Hareketi” yazısı altında gösterildi. Afişin diğer görselinde ise İsrail bayrağının yanında Tel Aviv-Yafa “İbranilerin başkenti” yazısı kullanıldı. Afişte ayrıca, “Tel Aviv sadece Likud’un hakkı” ibaresi yer aldı.

Afrikalı göçmenler de hedef alındı

Likud Partisine ait bir başka afişte ise Afrikalı göçmenler hedef alındı. Hazırlanan afişin bir tarafında Afrikalı mülteciler, ellerinde Eritre bayrağı ve “Dilencilerin şehri” yazısı ile gösterildi. Afişin diğer tarafında ise İsrail bayrağının yanında “İbrani kenti” yazısı öne çıkarılırken, "bu biziz ya da onlar" yazısı kullanıldı.

Likud Partisinin Tel Aviv temsilcisi ve Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Arnon Giladi ise panolara asılan afişlerde “ırkçılık” olmadığını iddia etti. Kampanyanın genel olarak Arapları hedef almadığını öne süren Giladi, sözlerine, “Ancak İslami hareketler Tel Aviv'e sızıyor ve onun görünümünü değiştiriyor. Biz Tel Aviv’in yüzünün İslami hareketler tarafından değiştirilmesine hazır değiliz” dedi.

"Kentin Yahudi ve siyonist yapısını korumaya çalışıyoruz"

Tel Aviv’de asılan bir başka afişte de, “Ben Tel Aviv’de oturan üçüncü nesilim. Torunlarım beşinci nesil. Kente sızan dilencileri her yerden atın. Kim gayrı meşru yollarla geldiyse vatanına gönderilmesini istiyoruz. Biz Likud olarak, kentin Yahudi ve siyonist yapısının korumaya çalışıyoruz. Bunda hata veya ırkçılık var mı?” ibareleri yer aldı.

Likud Partisi, 2015’teki genel seçimlerde de Siyonist Birlik Partisi liderleri Isaac Herzog ve Tzipi Livni’nin “Biz mi? O mu?” sloganına karşı “Biz mi-Onlar mı?” sloganını kullanmıştı.

Netanyahu ise seçimde yeni taktikleri ile gündeme gelmişti. Başbakan Netanyahu, İsrail sağcılarını “Araplar güçlü şekilde sandığa gidiyor” sözleri ile uyarmıştı.

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