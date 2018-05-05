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Terör devleti İsrail'den Hamas'a alçak saldırı

Terör devleti İsrail'den alçak saldırı. El-Kassam Tugayları üyesi 6 mücahit şehit düştü.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 23:50
Terör devleti İsrail'den Hamas'a alçak saldırı

Gazze’nin Deir El Balah kentinde Zawaida meydana gelen patlamada El-Kassam Tugayları üyesi 6 mücahit şehit düştü.

İşgal devleti İsrail'in istihbaratı tarafından Hamas’ın iletişim sistemine yerleştirdiği bomba patladı.

Bombanın dinleme cihazını etkisizleştirmeye çalışan Hamas’ın Askeri mühendislik biriminden aralarında bir komutan ve 6 uzman Mücahit şehit edildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 23:50
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