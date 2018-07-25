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Terör devleti İsrail'den Gazze'ye saldırı! 3 şehit

İnsan hakları hukukunu her fırsatta ayaklar altına alan terör devleti İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:21
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye saldırı! 3 şehit

İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 3 Filistinli şehit oldu.

İsrail bu akşam Gazze'de Hamas'a ait 5 gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıların biri Gazze'nin doğusu, biri orta kesimi, 3'ü ise Refah kentinin doğu sınırında gerçekleşti.

3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı." ifadesi kullanılmıştı. Son gelen bilgilere göre ağır yaralı olan Filistinli de şehit oldu ve şehit sayısı 3'e yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir İsrail askeri gücüne ateş açıldığını iddia ederek, buna karşılık verildiğini öne sürdü.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:21
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