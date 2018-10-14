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Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi.

14 Ekim 2018 Pazar 18:12
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin doğu sınırı yakınlarında "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

30 Mart'tan bu yana 200 Filistinli şehit oldu

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

 

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 18:12
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