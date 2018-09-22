Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye sınır bölgesinde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da bir askeri uçağın Gazze Şeridi'nde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençleri bombaladığı kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.