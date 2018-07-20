Terör devleti İsrail'den Gazze'ye alçak saldırı! BM'den skandal çağrı!

AA muhabirine açıklamada bulunan terör devleti İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze sınırındaki İsrail askerlerine ateş açıldığını öne sürerek, buna karşılık ordunun Gazze’ye saldırı başlattığını söyledi.

Ordu yetkilisi, terör devleti İsrail savaş jetlerinin Gazze üzerinde uçmaya devam ettiğini belirtirken, operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Öte yandan ordudan yapılan yazılı açıklamada da jetler ve tanklarla Hamas’a ait olduğu öne sürülen askeri noktalara geniş çaplı saldırı başlatıldığı belirtildi.

Ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze’de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU GENELKURMAY KARARGAHINDA

İsrail basınında yer alan haberlere göre, teröristbaşı Binyamin Netanyahu Gazze’deki durumu ele almak üzere başkent Tel Aviv’deki Genelkurmay karargahına geçti.

Söz konusu toplantıya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABBAS'TAN ÇAĞRI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında yükselen gerilime işaret ederek, uluslararası topluma savaşı durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abbas’ın Gazze sınırında gerilimin tırmanışa geçtiği uyarısında bulunduğu ve uluslararası topluma durumun daha da kötüleşmesinin engellenmesi için acil müdahale çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Abbas’ın gerilimin tırmanmasını engellemesi için bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişime geçtiği bilgisine yer verildi.

LİBERMAN'DAN TEHDİT: DAHA AĞIR OLABİLİR

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile yaptığı telefon görüşmesinde Liberman, abluka altındaki Gazze'de yaşanan son gelişmelere değindi.

Görüşmede, Hamas'ın Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimlerine roket attığını iddia eden Liberman, "Eğer Hamas roket atışlarına devam ederse, sonuç onların düşündüklerinden daha ağır olabilir. Meydana gelecek yıkım ve can kaybından Hamas sorumlu olacaktır." tehdidinden bulundu.

İSRAİL: ROKET ATILDI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine 3 roket atıldı.

Açıklamada, atılan roketlerden ikisinin İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, birinin de sınırdaki Shaar HaNegev Yahudi yerleşim biriminde boş bir alana düştüğü kaydedildi.

İsrail'in ilerleyen saatlerde roket atışlarına karşı Gazze'ye yeni saldırılar düzenlemesinden endişe duyuluyor.

BM'DEN SKANDAL AÇIKLAMA!

Açıklamada bulunan BM ise, "Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa girmek için kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." ifadesiyle terör devleti İsrail'in katliamlarına yine göz yumdu.

BM koordinatörü Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gaza" ve "Palestinians" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki herkesin eşikten (savaşın eşiği) geri adım atması gerekiyor. Gelecek hafta değil. Yarın değil. Hemen şimdi! Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

SAYI 4'E YÜKSELDİ

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

Açıklamada, ayrıca İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 120 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

3'Ü KASSAM TUGAYLARI MENSUBU

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, saldırılarda şehit olan 3 kişinin Kassam Tugayları mensubu olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusu jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde 8 hedefi vurdu." ifadelerine yer verilmişti.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuştu.