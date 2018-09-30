Terör devleti İsrail'den Gazze sanayisini bitirme operasyonu!

İsrail'in 2006 yılından bu yana abluka altına tuttuğu Gazze Şeridi'nde sanayi tamamen çökme tehlikesiyle karşı karşıya. İsrail'in son üç yılda iyice sıkılaştırdığı abluka sebebiyle bölgedeki sanayinin işleyişinde ciddi anlamda düşüş meydana geldi. Gazze'de faaliyet gösteren fabrikaların sayısı yüzde 95 oranında azalırken, bölgede işsizlik de yüzde 70'i geçmiş durumda. Filistin Sanayi Birliği'nin geçen yıl yayımladığı rapora göre, sanayi sektöründeki işçilerin yüzde 70'i abluka, sınır kapılarının kapatılması ve ham madde girişinin yasaklanması nedeniyle çalışamaz hale gelen fabrikalarda işten çıkarıldı. Yerel basında ise son zamanlarda Gazze'deki fabrika işçilerinin yüzde 95'inin işten çıkarıldığı yönünde haberler yer alıyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ ÜRETİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Gazze Sanayi ve Ticaret Odası Halkla İlişkiler Müdürü Mahir er-Tabbag, Gazze'deki sanayi sektörünün başta elektrik kesintileri sonucu oluşan yüksek üretim maliyeti olmak üzere birçok krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Elektriklerin uzun süreli kesildiği Gazze'de fabrikaların çalışması için jeneratörlerin kullanılmasının üretim maliyetini arttığını söyleyen Tabbag, bunun fiyatlara yansıması sonucu halkın pahalılaşan ürünleri satın alamadığını ifade etti. Tabbag, İsrail kuşatması öncesi Gazze'de 3 bin civarında faal fabrika olduğunu ancak bugün büyük bölümünün abluka yüzünden çalışmayı durdurduğunu dile getirdi.

İSRAİL İHRACATA İZİN VERMİYOR

İsrail'in ihracata izin vermemesi, halkın alım gücünün olmaması ve elektrik krizi sebebiyle şu anda faaliyette olan fabrikaların çoğunun yarı kapasiteyle bir kısmının ise daha düşük kapasitelerde çalıştığı belirtiliyor. Ablukayla Mücadele Halk Komitesi'nin açıklamasına göre, İsrail bin çeşit mal ve ham maddenin Gazze'ye girişini yasaklamış durumda.

680 fabrika kapatıldı

Yerel Ekonomi gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Ebu Cayyab, İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 680 sanayi tesisinin tamamen yok edildiğini, şartların değişmemesi halinde Gazze’deki sanayi sektörünün biteceğini ve bu aşamadan geri dönüşün yıllar alacağını aktardı. Dünya Bankası’nın salı günü açıkladığı raporda, Gazze Şeridi’ndeki likidite sıkıntısı ve artan ekonomik çöküşün nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması tehlikesini beraberinde getirdiği belirtildi. Rapora göre, Gazze’de iki kişiden biri yoksul ve işsizlik yüzde 70’i aşmış durumda. BM’nin geçen yıl yayımladığı raporda da Gazze’deki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80’inin hayatını insani yardımlarla sürdürdüğü kaydedilmişti.

Sanayiyi yok etmek için sistematik politika izlendi

Yerel Ekonomi gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Muhammed Ebu Cayyab, Gazze’deki Filistin ekonomisinin ana direği olan sanayi sektörünün 160 bin işçiye istihdam sağladığını söyledi. Gazze sanayisinde üretilen, ev mobilyaları başta olmak üzere plastik ve metal ürünlerin, Batı Şeria, İsrail ve dünyadaki bazı ülkelere ihraç edildiğini belirten Ebu Cayyab, “İsrail ablukaya başladıktan sonra ham madde teminini engelledi, yedek parçalara kısıtlamalar getirdi ve sanayi ürünlerinin ihracını önleyerek Gazze’de sanayiyi yok etmek için sistematik bir politika izledi” açıklamasında bulundu.