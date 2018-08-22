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Terör devleti İsrail'den alçak karar! Filistin bayrağı açanları tutuklayacaklar

Terör devleti İsrail, işgal ettiği topraklarda Filistin bayrağının açılmasını yasaklayan yasa tasarını hazırladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:53
Terör devleti İsrail'den alçak karar! Filistin bayrağı açanları tutuklayacaklar

Yisrail Hayevm gazetesine göre, iktidardaki Likud Partisi üyesi Anar Barku, bir süredir İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) tarafından, Yahudi ulus devlet yasasını protesto için düzenlenen gösterilerde Filistin bayrakları taşınması sebebiyle tartışmalı bir yasa tasarısına imza attı.

Yasa tasarısında, toplantı ya da gösterilerde Filistin bayrağı açanlara 1 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Eylül ayında başlayacak yeni dönemde İsrail meclisine sunulacak tasarıda şu ifadeler yer alıyor:

"Gösterilerde düşman devletin ya da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi İsrail'in dostu olmayan herhangi bir örgütün bayrağını taşıyan vatandaşlar 1 yıl hapis cezası talebiyle yargılanır."

Barku'nun İsrail hükümetindeki yetkililerle görüşerek destek sözü aldığı belirtilen habere göre, tasarıyla kamu düzenini bozmak maksadıyla üç veya daha fazla kişinin toplanmasını yasaklayan ceza kanununda da değişiklik yapılması amaçlanıyor.

İSRAİL İŞGAL ALTINDA TUTTUĞU TOPRAKLARDA FİLİSTİN BAYRAĞINA İZİN VERMİYOR

İşgal altındaki Filistin topraklarında düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrağı açanlar İsrail güçlerince kadın, çocuk veya yaşlı demeden darbedilerek gözaltına alınıyor. Filistin bayrağı açmanın "bedel ödemek" anlamına geldiğini bilen halk ise buna rağmen pes etmiyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında direklere asılan Filistin bayrakları da polis tarafından toplanıyor.

Filistinliler sadece gösterilerde değil, evlerinin dış cephesine, dükkânlarına ve araçlarına da kendi bayraklarını asamıyor.

Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı asmayı yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen İsrail polisi buna fiilen izin vermiyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:53
  1. Likud Partisi
  2. Filistin
  3. İsrail

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