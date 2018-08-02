0553 313 94 23

Terör devleti İsrail'den aktivistlere işkence

Gazze ablukasını delmeye çalışırken 4 gün önce İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli aktivist Andreasson ve Levrini ülkelerine dönerken, İsrail'de hücrede işkenceye maruz kaldıklarını söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:12
Terör devleti İsrail'den aktivistlere işkence

Gazze ablukasını delmeye çalışırken 4 gün önce İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli aktivist Charlie Andreasson ve Divana Levrini ülkelerine döndü. Almanya üzerinden İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na inen iki aktivisti İsveçli Yahudi aktivist Dror Feiller, güllerle karşıladı.

"HÜCREDE İŞKENCEYE MARUZ KALDIK"

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı gemide aktivistlere müdahale sonrası gözaltına alınan Levrini, yaşadıklarını gözyaşları arasında AA muhabirine anlattı.

Gazze ablukasını delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten dört gemi ile yola çıktıklarını belirten Levrini, ''Gemimiz uluslararası sulardayken İsrail askerlerinin bulunduğu birçok bot gemimize müdahale etti. Biz uluslararası sularda olduğumuzu defalarca bildirmemize rağmen, gemimize binerek müdahaleye devam ettiler'' diye konuştu.

Levrini, gemide aktivistlerin ölebileceğini vurgulayarak, ''Charlie Andreasson'un kafasına, sırtına, boynuna, kollarına, ayaklarına vurdular. Başka bir aktivistin boynu kanadı. Bazı aktivistleri üst kattan alt kata attılar. O kişiler boyunları kırılmadığı için şanslıydı. Biz orada ölebilirdik. Gemide insanlardan biri ölebilirdi. Hücrede işkenceye maruz kaldık'' ifadelerini kullandı.

Hücrede 4 gün boyunca işkenceye maruz kaldıklarının altını çizen Levrini, ''Hücrede uyumamıza izin vermediler. Saatte bir bekçiler iki kez hücremize gelip ayağa kalkmaya zorladı. Sonra kapımıza vurup psikolojik işkence uyguladı. Şu anda psikolojim çok kötü. İlaçlarımı almama izin verilmedi. Gemiyi ele geçirmeye çalıştıklarında da kafama vurmuşlardı. Kaptanımızı da ölümle tehdit ettiler" dedi.

"İSRAİL ASKERLERİ BİRÇOK EŞYAMIZI ÇALDI"

Gemide bulunan ve İsrail askerlerince 4 gün alıkonan diğer İsveçli aktivist Andreasson da İsrail askerlerinin eşyalarını çaldığını söyledi. Andreasson, ölümle tehdit edildiklerini belirterek, ''İsrail askerleri kredi kartı, telefon ve birçok eşyamızı çaldı. Gemimize müdahale ettikten sonra bagajlarımızı toplamamızı söylediler. Birçok eşyamızın olmadığını ve çalındığını İsrail askerlerine ilettik. Filistinliler kadar olmasa da işkenceye maruz kaldıklarını anlatan Andreasson, ''Vücuduma elektrikli tabanca ile müdahale ettiler. Hiçbirimiz ölmedik ama çok sert müdahaleye maruz kaldık.'' ifadelerini kullandı.

Andreasson, yaptıkları eylemden dolayı huzurlu olduğunu aktararak, ''Götürdüğümüz insani yardımlar Filistinlilere ulaşmasa da onların sesini duyurduk. Olayı mahkemeye taşıyacağız. Hukuki işlemlerin ardından Filistinlilere destek vermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

İki aktivisti Stockholm Arlanda Havalimanı'nda bekleyen Yahudi asıllı İsveçli aktivist Feiller, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı delme girişimine devam edeceklerinin altını çizdi.

Feiller, ''11 yıldır Gazze'de yaşayanlar açık hava hapishanesinde hayatlarını sürdürüyor. Ship To Gazza Derneği aktivistleri olarak bu ablukaya son vermek için girişimlerimiz devam edecek'' değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 22:12
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Gazze

YORUM YAZ

  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL54 dk önce
    Ey siyonist köpekler o ördügünüz duvarlardan sizler nasil kacacaksiniz hic düsünmedinizmi..?Kendi mezarinizi kendiniz örüyorsunuz o duvarlarla..ama nasil olursa olsun bizlere ALLAH YETER..cünkü intikamlarin en güzelini alana güveniriz!!!!!!!!!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ASELSAN yeni silahıyla rekor kırdı
  1. ASELSAN yeni silahıyla rekor kırdı
  2. Kartal yüksekten uçtu! 6-0
  3. İzmir'de otomobil ile minibüs..
  4. Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
  5. ABD'nin yaptırım kararına Ruslardan..
  6. Fransa mahkemesinden şok karar! Faslı..
  7. Nusaybin'i terörden temizleyen Levent..
  8. FETÖ davasında karar açıklandı
  9. Yemenliler futbol oynarken bir anda..
  10. Küçük hayvanseverlerden büyük davranış
  11. Kolombiya'da şiddet olayları: 260 bin..
  12. Sapkın eşcinsel dolar 5 TL olunca yine..
  13. Horozları Koruma Derneği'nden Trump'a..
  14. Terör devleti İsrail'den aktivistlere..
  15. Samanyolu'nun ablası görüntülendi
  16. "Beyaz Saray" tercümesi "Beyaz Ev"..
  17. Tokat'ta feci kaza! 2 ölü 4 yaralı
  18. Ölen Rus turistle ilgili yeni gelişme
  19. Yemen'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü..
  20. Flaş gelişme! Golcü oyuncu Beşiktaş..
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak