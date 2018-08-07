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Terör devleti İsrail'den açıklama: Suriye için hazırız

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail ordusunun Suriye ile ilgili her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 18:53
Terör devleti İsrail'den açıklama: Suriye için hazırız

İşgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki askeri birlikleri ziyaret eden Liberman, Suriye'deki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. 

Esed rejimi güçlerinin Suriye'de "büyük" bir kara ordusu kurduğunu ve kurulan bu ordunun önceki yıllardaki gücünün de ötesine ulaşabileceğini dile getiren Liberman, "Bu nedenle her gelişmeyi izliyoruz ve her türlü senaryoya hazırız." dedi. 

İsrail basınına göre, Golan Tepeleri ziyaretinde Liberman'a Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da eşlik etti. 

Terör devleti İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:53
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  7. Avigdor Liberman

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  • ilyas.mustafaogluilyas.mustafaoglu1 sa önce
    yalanlarini sevsinler yavasak siyoist domuz..suriyeyi birbirine kirdirdiniz savasacak kisi kalmayincada yeni isgal icinbahane ariyorsunuz...ey müslümanim diyen zavali devletcikler..birlesin yoksa yerinize siyonist yelleri esecek
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