0553 313 94 23

İsrail'in 'Demir Kubbe'si işe yaramadı! Ateşkes istediler

Terör devleti İsrail, Gazze’ye suikast timleri gönderdikten sonra Hamas'tan gelen misillemeyle neye uğradığını şaşırdı. İsrail’in çok övündüğü hava savunma sistemi, “Demir Kubbe” Hamas’ın 3 günde fırlattığı 460 füzeden sadece 100’ünü durdurabildi. Tel Aviv yönetimi bunun üzerine “ateşkes” istemek zorunda kaldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 07:10
İsrail'in 'Demir Kubbe'si işe yaramadı! Ateşkes istediler

Hamas, terör devleti İsrail’in fitilini ateşlediği son şiddet dalgasında füze teknolojisini sergiledi. Yeni geliştirilen ve ismi açıklanmayan füze sistemiyle Pazar gününden bu yana Hamas tarafından İsrail tarafına 460 füze atıldı. İsrail’in Demir Kubbe Savunma Sistemi, bu füzelerin büyük bir kısmını engelleyemedi. İsrail ordusu da füzelerin önlenemediğini itiraf etti. Ordudan yapılan açıklamada Demir Kubbe savunma sisteminin atılan 460 füzenin sadece 100’ünü etkisiz hale getirebildiği ifade edildi.

Demir Kubbe sisteminin delinmesi İsrail’i panikletti.

Hamas doğruladı

İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, Filistinlilerin füze teknolojisini yenilediğini, son çatışmada Rus yapımı tank savar füze sistemi kullandığını tahmin ettiklerini açıkladı. Yeni Şafak’ın ulaştığı Hamas kaynakları da iddiayı kısmen doğruladı. Kaynaklar füzelerin geliştirildiğini ancak yeni sistemle ilgili bilgi verilemeyeceğini ifade etti.

Yahudiler lastik yaktı

Övgüyle bahsedilen savunma sisteminin delinmesi İsrailli yerleşimcileri kızdırdı. Gazze yakınındaki Yahudi yerleşimciler İsrail hükümetini protesto etti.Hamas’ın yeni geliştirdiği füze sisteminde başarılı olmasının ardından İsrail hükümetini yeterli önlem almamakla suçlayan Yahudiler, protestolar ve hükümet karşıtı sloganlar eşliğinde lastikler yaktı.

Yerleşimciler kaçtı

Hamas’ın füze saldırıları nedeniyle yüzlerce Yahudi işgalci riskli bölgelerden göç etti. Füze saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Yahudi işgalciler İsrail hükümetinin ateşkes yapmasının utanç verici olduğunu iddia etti. İsrail muhalefet partileri ise son çatışmalardaki güvenlik açıklarını bir felaket olarak tanımlayarak Netenyahu ve partisi Likud’un, Hamas’a teslim olduğunu iddia etti. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:10
  1. Ordu
  2. İsrail
  3. Gazze
  4. Hamas
  5. Demir kubbe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'ya FETÖ'cü akını devam ediyor! 10 bini buldu
    1. Almanya'ya FETÖ'cü akını devam ediyor!..
    2. Terör devleti İsrail'de Demir Kubbe..
    3. Köşeye sıkışınca İsrail'den bunu..
    4. Terör örgütü PKK'nın sorgu odaları..
    5. Barzani’den darbe girişimi
    6. Süheyl Batum Fenerbahçe’yi çok..
    7. Bu oyuna dikkat Türkiye! Yine devredeler
    8. Şüpheli ölüm... Ekipler soruşturma..
    9. Sınırda kriz: Sayı hızla artıyor
    10. Polis alarma geçti... Tam o an...
    11. ABD gazetesinden dikkat çeken haber…..
    12. Ekipler seferber oldu… Bakın nerede..
    13. 3 büyükşehirde operasyon… Sahte..
    14. Galatasaray'dan Tolgay Arslan bombası!
    15. Bir ilde daha okullar tatil edildi
    16. İngiltere'de tarihi kabine..
    17. Macron'dan Trump'a cevap: Bağımlısı..
    18. 40 yıl süren düşmanlık sona erdi!
    19. "Ben söyledim Kılıçdaroğlu onayladı"
    20. Tarihte İlbilge Hatun kimdir?
    Ahlak zaafiyeti! Ayşe Arman para karşılığında...
    Ahlak zaafiyeti! Ayşe Arman para karşılığında...
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!