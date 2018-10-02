0553 313 94 23

Terör devleti İsrail'de bakanlar birbirine girdi!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile Eğitim Bakanı Naftali Bennett arasında ipler gerildi. İki bakanda sürülen politikalar konusunda birbirini eleştirdi.

02 Ekim 2018 Salı 18:47
Terör devleti İsrail'de bakanlar birbirine girdi!

İsrailli iki bakan arasındaki tartışma, geçen hafta Eğitim Bakanı Bannett’in Savunma Bakanı Liberman’ı Gazze Şeridi'ne yönelik politikalarının yanlış olduğu ve bu politikaların güneydeki İsraillileri tehlikeye attığını söylediği açıklamayla başladı.

Savunma Bakalı Avigdor Liberman, Yedinoth Ahranoth’la yaptığı röportajda Eğitim Bakanı'na cevap verdi.

Liberman, Bannett için, "Binlerce Filistinli Arap’a İsrail vatandaşlığı vererek, iki uluslu bir devlet kurmayı amaçlayan zavallı" ifadelerini kullandı.

Liberman: Küresel ısınmadan beni suçlamadığı için şanslıyım

Liberman ayrıca Eğitim Bakanı'nın seçim çalışmalarına başladığını belirterek, "Eğitim konusunda hiç konuşmuyor. Knesset’te koltuk kazanmak için eğitim ve güvenliği feda etmeye istekli. Küresel ısınmadan beni suçlamadığı için şanslıyım" dedi.

Bennett: Liberman'ın Hamas'a saldırmasını bekliyorum, bana değil

Eğitim Bakanı ise Liberman’ı Hamas karşısında zayıf olmakla suçlayarak, “Bakan Liberman'ın Hamas'a saldırmasını bekliyorum, bana değil. Liberman'ın Hamas'a karşı politikası zayıf ve solcu. Bütün hükümeti sola çekiyor. Hamas her geçen gün daha fazla zafer kazanıyor" diye konuştu.

İsrail Eğitim Bakanı Bennett ayrıca, Gazze Şeridi’nden İsrail’e doğru balon uçuranların vurulması gerektiğini savunarak, onların masum çocuklar değil terörist olarak tanımlanmasını istedi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:47
  1. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çınar ağacının yaprağı çok faydalı
    1. Çınar ağacının yaprağı çok faydalı
    2. Düğün merasimlerimiz ne kadar İslami?
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. İsrail'den Suriye hamlesi!..
    5. Zehirlenmelere dikkat!
    6. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    7. Mevlüt Uysal: Kültür ve sanatta da..
    8. Meme kanseri 25 milyon kadını tehdit..
    9. “Kardeş istiyor musun?” yanlış bir soru
    10. Macron istifa eden bakanla ilgili..
    11. Evlilikte eşlerin birbirine üstünlük..
    12. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    13. Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları
    14. Eşini 49 yerinden bıçaklayan cani..
    15. Tunus'tan Temimi'ye büyük onur!
    16. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yolları..
    17. Endişeler gereksiz
    18. Terör devleti İsrail'de bakanlar..
    19. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    20. İşte kanser hastasının en önemli..
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Bakanlık açıkladı! Dolar sert düştü
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek