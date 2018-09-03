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Terör devleti İsrail yine yıktı, yine yok etti

Terör devleti İsrail, Beytüllahim'de Filistinlilerin yaşadığı evleri askerlerle baskın yaparak yerle bir etti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:23
Terör devleti İsrail yine yıktı, yine yok etti

ABD başkanlık koltuğuna Donald Trump'ın oturmasıyla işgal altında tuttuğu Filistin topraklarına kanunsuz yerleşim inşaatlarına hız veren İsrail, bu kez Filistinlilerin evlerini yıktı.

Batı Şeria'daki Beytüllahim'de üç Filistinli ailenin yaşadığı evler yerle bir edildi.

El Valca köyüne kepçeler İsrail askerleriyle birlikte geldi. Ev sahipleri yıkıma karşı çıkınca askerler devreye girdi, biber gazı ve plastik mermi kullanıldı.

Yıkıma direnen Filistinliler biber gazıyla evlerinden çıkmaya zorlanırken, plastik mermilerle hedef alınan altı kişi yaralandı. Bazı Filistinliler ise, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, İsrail ayrıca Hanan er Razzam isimli kadından evini kendisinin yıkmasını istediğini bildiriyor. Razzam'ın eline ulaşan belgeye göre, eğer kendi evini yıkmazsa yıkım masrafları kadından tahsil edilecek.

El Valca'nın bir kısmı İsrail, bir kısmı ise Filistin tarafında. Yıkım operasyonuna evlerin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle girişen İsrail, son iki yılda binlerce yasa dışı yerleşim inşa etti.

ABD lideri Donald Trump'ın büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması, Binyamin Netanyahu yönetimini daha da cesaretlendirmiş durumda.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:23
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