0553 313 94 23

Terör devleti İsrail, yine Gazze'yi hedef aldı

Terör devleti İsrail yine Filistin'i hedef aldı. İsrail, savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:06
Terör devleti İsrail, yine Gazze'yi hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan arazı ve tarım alanlarına yönelik hava saldırısı düzenledi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de üç ayrı noktayı vurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan saldırıda ölü yada yaralılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının yanıcı uçurtma ve balonların uçurulduğu iddiasıyla Hamas'a ait iki bölgeyi vurduğu kaydedildi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den Gazze'ye geçen cumartesi günü içinde 40 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılarda 85 bomba atıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Hamas, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, saldırıların durması için Mısır arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:06
  1. Gazze Şeridi
  2. İsrail
  3. Gazze

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 33 dk önce
    Bu Nasıl Ateşkes? Kahrol Ve Yok Ol İsrail.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Evde krema nasıl yapılır?
  1. Evde krema nasıl yapılır?
  2. Trabzonspor'a piyango vurdu! Tam 15..
  3. Borsa günü düşüşle kapattı
  4. Dışişleri'nden Kabil'deki terör..
  5. Nevşehir'de inşaat demiri hırsızlığına..
  6. Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli..
  7. Yutkunurken ağrı ve takılma hissinin..
  8. Konya'da 3 gündür kuyuda mahsur kalan..
  9. 10 hektar zeytinlik kül oldu
  10. Nevşehir'de 14 FETÖ şüphelisi enselendi
  11. Kol üzerine yatarak uyumak ne gibi..
  12. Avuç içi kaşınmalarına dikkat!
  13. İzmir'de sürüklenen otomobil evin..
  14. CHP seçimli kongre ne zaman?
  15. Kakaonun faydaları nelerdir?
  16. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu
  17. Süzme yoğurt nasıl saklanmalıdır?..
  18. Abajur temizliği nasıl yapılır?
  19. Terör örgütüne büyük darbe! 53..
  20. Çantaların şeklini ve formunu bozmadan..
Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
Darbe destekçilerine dokunulmadı!
Darbe destekçilerine dokunulmadı!
Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
Bakan Pakdemirli: Satılan etler...