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Terör devleti İsrail yine bir Filistinliyi öldürdü

İsrail Gazze Şeridi arasındaki çitlere zarar vermeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğü bildirildi.

09 Eylül 2018 Pazar 20:18
Terör devleti İsrail yine bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, İsrail Gazze Şeridi arasındaki çitlere zarar vermeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir Filistinliyi öldürdüğü açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi ve İsrail arasındaki çitlere zarar vermeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir kişiye ateş açarak yaralanmasına neden oldu. Filistinli sağlık ekiplerinin yaralanan kişiye müdahalede bulunmasına rağmen yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bunun yanı sıra İsrail güçlerinin yasal olmayan yollarla İsrail'e geçtiği iddia edilen 3 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin üzerinde 2 adet bıçak bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL GERÇEK MERMİLERLE ATEŞ EDİYOR

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:18
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