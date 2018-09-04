Terör devleti İsrail, Suriye’yi vurdu
Terör devleti İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Hama kentini vurduğu bildirildi.04 Eylül 2018 Salı 23:44
Suriye yerel kaynakları, terör devleti İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, katil Esed rejiminin Hama yakınlarında bulunan Vadi el-Uyun bölgesindeki mevzilerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi. Bununla birlikte Suriye'nin hava savunma sistemlerinin de, İsrail uçaklarının fırlattığı birkaç füzeyi imha ettiği bildirildi.
YORUM YAZ