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Dünya Terör devleti İsrail savaş gemisi vuruldu!
Dünya

Terör devleti İsrail savaş gemisi vuruldu!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, işgalci siyonist İsrail savaş gemisini roketle vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:03:00 -
Terör devleti İsrail savaş gemisi vuruldu!

Hamas'ın askeri kanadı Şehit İzzeddin Kassam Tugayları, bugün öğle vakti Gazze Şeridi açıklarında siyonist İsrail ordusuna aile bir savaş gemisini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Kassam Tugayları, 1948 Toprakları'nda bulunan Askalan, Aşdod ve Bi’ru’s-Seb’a kentlerindeki işgal hedeflerine doğru onlarca roket fırlattı.

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişki yapılan kısa yazılı açıklamada, söz konusu bu bombardımanın, işgalci terör devleti İsrail’in Gazze halkına yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde 120’den fazla noktayı bombaladı. Saldırıya uğrayan ev, cadde, tarım arazileri ve arabalarda büyük maddi hasar meydana gelirken, şu ana kadar 7 kişi şehit oldu ve onlarca kişi de yaralandı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

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Yorumlar

56

oley çok güzel bir gelişme
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Fsm

Belge varmı belge..
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