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Terör devleti İsrail Kudüs valisini kaçırdı

Terör devleti İsrail, Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesinde önünü kestiği vali Adnan Gays'ı kaçırdı. Valinin nereye götürüldüğü bilinmiyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 21:49
Terör devleti İsrail Kudüs valisini kaçırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Filistin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekibin işgal altındaki Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesinde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’ı aracından indirerek bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.

Haberde, Filistin kaynaklarının İsrail özel polis kuvvetlerine bağlı ekibin Gays’ın geçeceği yolu trafiğe kapattıktan sonra Vali’yi “gözaltına aldığını söylediği aktarıldı.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar İsrail ve Filistin resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce istihbarat müdürünü gözaltına aldılar

İsrail polisleri, sabah saatlerinde de Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih’i gözaltına almıştı.

Filistin güvenlik kaynakları, İsrail’in Fakih’i ve Filistin güvenlik güçleri mensuplarını gözaltına almasının, İsrail’in başta “Filistin’in başkenti Kudüs” olmak üzere tüm Filistin topraklarının tamamında Filistin’in sembol isimlerine karşı başlattığı ve Filistinlilerin direniş ruhunu kırmayı hedefleyen bir gözaltı dalgasının uzantısı olduğu açıklamasında bulunmuştu.

 
Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 21:49
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