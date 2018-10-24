Terör devleti İsrail, Hristiyan din adamlarına da saldırdı!

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıpti Hristiyan din adamlarının düzenlediği gösteriye müdahalede bulundu. Bazı Hristiyan din adamlarını darbeden polis, birini de gözaltına aldı.

Kıpti Hristiyan din adamları, İsrail makamlarının "Eski Şehir" bölgesinde yer alan kiliselerinin restorasyonuna izin vermemesini protesto etmek için Doğu Kudüs'te gösteri düzenledi.

Çok sayıda Kıpti din adamının destek verdiği gösteriye İsrail polisi müdahale etti. Polis, bazı Kıpti din adamlarını darbederken, bir din adamını da gözaltına aldı.

“Adaletsizliğin bir göstergesidir”

"Kutsal Topraklardaki Hristiyan Ulusu Toplumu" adlı yardım kuruluşu tarafından yapılı yazılı açıklamada İsrail polisinin müdahalesine tepki gösterildi. Açıklamada, "Bu sabah işgal güçlerince (İsrail polisi) Kıpti keşişlere karşı barbarca saldırı düzenlendi. Bu saldırı, işgal altındaki Kudüs'te Yahudi olmayanlara karşı yapılan adaletsizliğin bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Üç semavi din için de büyük öneme sahip Kudüs'te Hristiyanlara ait birçok kutsal mekân bulunuyor. Mescid-i Aksa'nın da içinde olduğu Eski Şehir'de Hristiyanlığın farklı mezheplerine ait birçok kilise de yer alıyor.