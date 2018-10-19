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Terör devleti İsrail, göstericilere gerçek mermiyle saldırdı: 77 yaralı!

Terör devleti İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam etti. Gerçek mermilerle sivillere saldıran terörist İsrail askerleri, birçok Filistinliyi yaraladı.

19 Ekim 2018 Cuma 21:32
Terör devleti İsrail, göstericilere gerçek mermiyle saldırdı: 77 yaralı!

Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki sınırda toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu çocukların da aralarında bulunduğu yaralanan Filistinliler hastanelere sevk edildi.

Terörist İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 77 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere, göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 77 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Ayrıca İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçağının, Gazze'nin güneyinde "yanan balon taşıdığı" iddia edilen bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Adraee, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise bu saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

 

 

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:32
  1. Ordu
  2. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  3. Gazze
  4. Han Yunus
  5. Filistin

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