0553 313 94 23

Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde yer alan tarım alanlarına hava saldırısı düzenledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:55
Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de üç ayrı noktayı vurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan saldırıda ölü yada yaralılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının yanıcı uçurtma ve balonların uçurulduğu iddiasıyla Hamas'a ait iki bölgeyi vurduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANMIŞTI

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den Gazze'ye geçen cumartesi günü içinde 40 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılarda 85 bomba atıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Hamas, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, saldırıların durması için Mısır arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:55
  1. İsrail
  2. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'a piyango vurdu! Tam 15 milyon euro
    1. Trabzonspor'a piyango vurdu! Tam 15..
    2. Borsa günü düşüşle kapattı
    3. Dışişleri'nden Kabil'deki terör..
    4. Nevşehir'de inşaat demiri hırsızlığına..
    5. Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli..
    6. Yutkunurken ağrı ve takılma hissinin..
    7. Konya'da 3 gündür kuyuda mahsur kalan..
    8. 10 hektar zeytinlik kül oldu
    9. Nevşehir'de 14 FETÖ şüphelisi enselendi
    10. Kol üzerine yatarak uyumak ne gibi..
    11. Avuç içi kaşınmalarına dikkat!
    12. İzmir'de sürüklenen otomobil evin..
    13. CHP seçimli kongre ne zaman?
    14. Kakaonun faydaları nelerdir?
    15. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu
    16. Süzme yoğurt nasıl saklanmalıdır?..
    17. Abajur temizliği nasıl yapılır?
    18. Terör örgütüne büyük darbe! 53..
    19. Çantaların şeklini ve formunu bozmadan..
    20. Halıların kaymaması için ne yapmak..
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...