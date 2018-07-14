0553 313 94 23

Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu: 2 çocuk şehit oldu

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk şehit oldu, 14 kişi de yaralandı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:17
Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu: 2 çocuk şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları el-Ketibe bölgesindeki inşaat halindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çevrede bulunan Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı 2 çocuk şehit olurken, 14 Filistinli de yaralandı.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu. İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de Gazze'den atıldığı ileri sürülen ve Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından engellenemeyen bazı roketlerin sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine düşmesi nedeniyle 3 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı öne sürülmüştü.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN GAZZELİLERE TEHDİT

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik tehditkar paylaşımda bulundu. Paylaşımda 2008, 2012, 2014 yıllarında İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze'deki bazı binaların fotoğraflarını ekleyerek 2018 yılı için de soru işareti koyan Adraee, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkının, Hamas yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014'e göre daha ağır olabilir."

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında başlatılan ve 51 gün süren saldırılarında 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen şehirde 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin kısmen yıkıldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:17
  1. Ordu
  2. İsrail
  3. Gazze
  4. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanlar Mesut Özil’i hedef aldı! Şoke eden hakaretler
    1. Almanlar Mesut Özil’i hedef aldı! Şoke..
    2. 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa kaynar su..
    3. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    4. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    5. Sözde sanatçı Zuhal Olcay'a sahip..
    6. Belçika İngiltere maç sonucu! 2018..
    7. İsmail Balaman kimdir? İsmail Balaman..
    8. "Dünyada en çok FETÖ'cüyü kabul eden..
    9. Gebelikte aşırı bulantı anne sağlığını..
    10. Burunda polip oluşumu riskine dikkat!
    11. Krup hastalığı neden olur? Nasıl..
    12. Acun Ilıcalı ve daha bir çok ünlü isme..
    13. İşte Dünya Kupası'ndaki..
    14. Kistik fibrozis nedir? Bu hastalık..
    15. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu: 2..
    16. Bebeklere uyku eğitimi vermek neden..
    17. Terör sevici Barış Atay Zuhal Olcay'a..
    18. Abramovich'in kovduğu hocalara ödediği..
    19. Gebelikte grip aşısı yapmak bebeğe..
    20. Dünya Kupası'nda üçüncü belli oldu!
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
    Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!