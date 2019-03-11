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Terör devleti İsrail Gazze'de balıkçılık yapan bir çocuğu yaraladı

İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında avlanan Filistinli bir çocuğu yaraladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:36
Terör devleti İsrail Gazze'de balıkçılık yapan bir çocuğu yaraladı

 İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında avlanan Filistinli bir çocuğu yaraladı.

Gazzeli Balıkçılara Yönelik İhlalleri Belgeleme Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 yaşındaki Filistinli balıkçı Halil Samih Mikdad'ın İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan Mikdad'ın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş da bu sabah İsrail deniz güçlerinin Filistinli iki balıkçının içinde bulunduğu tekneye ateş açtığı, ardından balıkçılar Hasan Zayid ve Muhammed Sultan'ı gözaltına aldığı bilgisini vermişti.

İsrail askerleri, herhangi bir anlaşmada yer almayan kurallarına göre sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:36
  1. balıkçı
  2. Gazze
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