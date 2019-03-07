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Terör devleti İsrail Filistinlilere ait bir evi daha hukuksuz bir şekilde yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait yapım aşamasındaki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:57
Terör devleti İsrail Filistinlilere ait bir evi daha hukuksuz bir şekilde yıktı

 İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait yapım aşamasındaki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus kentine bağlı Berga beldesinde Filistinli Müşir Sümeyman Seyf'e ait inşa halindeki iki katlı ev, beldeye baskın düzenleyen İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

İsrail güçlerinin bu sabah Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kalan söz konusu yapının "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılacağına dair tebligatı Seyf ailesine teslim ettiği ve ardından evin yıkımına başladığı belirtildi.

İsrail ordusu, bu sabah geçen yıl sonu 2 İsrail askerini öldürmekle suçlanan Filistinli Asım el-Bergusi'nin Ramallah kentine bağlı Kober beldesindeki evini de yıkmıştı.

Asım Bergusi, 9 Aralık 2018'de Ofra Yahudi yerleşim biriminde 8 Yahudi'nin yaralanması, 12 Aralık'ta da Givat Asaf yerleşim biriminde 2 askerin ölmesi ve birinin yaralanmasıyla sonuçlanan 2 saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:57
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. yıkım

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