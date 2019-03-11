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Terör devleti İsrail Filistinli 2 balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında Filistinli iki balıkçıyı gözaltına aldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:05
Terör devleti İsrail Filistinli 2 balıkçıyı gözaltına aldı

 İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında Filistinli iki balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin Filistinli iki balıkçının içinde bulunduğu tekneye ateş açtığını, ardından balıkçılar Hasan Zayid ve Muhammed Sultan'ı gözaltına aldığını belirtti.

İsrail askerleri, herhangi bir anlaşmada yer almayan kurallarına göre sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:05
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  2. Gazze
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  4. İsrail

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