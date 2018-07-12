0553 313 94 23

Terör devleti İsrail, Ebru Özkan'ı yargılamak üzere serbest bıraktı

Türk vatandaşı Ebru Özkan, terör devleti İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 01:54
Terör devleti İsrail, Ebru Özkan'ı yargılamak üzere serbest bıraktı

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinin, pazartesi günü verilen şartlı tahliye kararının uygulanmasına  hükmettiğini hatırlattı.

Bu karar doğrultusunda müvekkilinin serbest bırakıldığını belirten Hamayse, Özkan'ın tutulduğu İsrail'in kuzeyindeki Natanya kenti yakınlarında bulunan HaSharon Cezaevi'nden işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri eşliğinde ayrıldığını söyledi.

Ofer Askeri Mahkemesi dün yapılan duruşmada, Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın talebini reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmetmişti.

Avukat Hamayse, 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki kez giderek imza atması koşullarıyla tutuksuz yargılanacak Ebru Özkan'ın ana davasının ise 29 Temmuz'da görüleceğini aktarmıştı.

İsrail savcılığı tarafından pazar günü hazırlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Salim Askeri Mahkemesinde geçen pazartesi yapılan duruşmada İsrailli askeri yargıç, Ebru Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliyesine karar vermiş ancak askeri savcılık dün bu karara itiraz etmişti.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 01:54
  1. İstanbul
  2. Serbest
  3. ebru özkan
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • cemalcemal7 sa önce
    kısas yapın türkiyedeki Israil vatandaşını alın içeri
  • yusuf inciyusuf inci6 sa önce
    Çok şükür casaretinden ve dik duruşundan dolayı tebrik ediyorum.Rabbim yar ve yardımcısı olsun kadeşimizin
  • MuratMurat7 sa önce
    Allahu ekber subanAllah sen ne yücesin ulu Rabbim sana sonsuz hamdusenalar olsun Resulullah (s.a.v.) Hz Muhammed aleyhisselamada salatu selamlar olsun bizleri bundan haberdar edenden de Allah razı olsun
  • bilalbilal8 sa önce
    İslami medya olarak siz Türkiyede hapisteki başörtülülerin hakkını aramıyosunuz. Adalet İsrailde bile olsa, adalettir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi açıklandı?
  1. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
  2. Binali Yıldırım görevi devraldı
  3. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
  4. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
  5. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
  6. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
  7. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
  8. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
  9. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
  10. Adana'da sosyal medyadan terör..
  11. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
  12. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
  13. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
  14. Bitki çayları ne sıklıkla..
  15. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
  16. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
  17. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
  18. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
  19. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
  20. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
Hadım edilen sapık için flaş karar
Hadım edilen sapık için flaş karar
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı