Terör devleti İsrail, çocuklar video çekerken saldırdı!

yeniakit.com.tr Terör devleti İsrail, dün Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında 2 çocuk şehit oldu, 14 sivil ise yaralandı.

HUKUK TANIMIYOR

Terör devleti, yıllardır Filistin'de sivillere yönelik saldırılar düzenliyor. Savaş hukukunu çiğneyen teröristler, en büyük zararı ise masum çocuklara veriyor.

VİDEODA YAKALANDILAR

Doğduklarından itibaren terör örgütünün caniliği altında yaşayan 3 masum çocuk, dünkü saldırıya YouTube için video çekerken yakalandı. İnternette yayınlanan videoda, 3 çocuğun bombardıman sırasında yaşadıkları korku tüm açıklığıyla gözleniyor.