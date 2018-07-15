Terör devleti İsrail, çocuklar video çekerken saldırdı!
Dün terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 çocuk şehit olmuş, 14 sivil ise yaralanmıştı. O anlarda çekildiği bildirilen bir video, terör devletinin savaş hukukunu umursamadan sürekli sivil bölgelere saldırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.15 Temmuz 2018 Pazar 15:20
yeniakit.com.tr Terör devleti İsrail, dün Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında 2 çocuk şehit oldu, 14 sivil ise yaralandı.
HUKUK TANIMIYOR
Terör devleti, yıllardır Filistin'de sivillere yönelik saldırılar düzenliyor. Savaş hukukunu çiğneyen teröristler, en büyük zararı ise masum çocuklara veriyor.
VİDEODA YAKALANDILAR
Doğduklarından itibaren terör örgütünün caniliği altında yaşayan 3 masum çocuk, dünkü saldırıya YouTube için video çekerken yakalandı. İnternette yayınlanan videoda, 3 çocuğun bombardıman sırasında yaşadıkları korku tüm açıklığıyla gözleniyor.
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