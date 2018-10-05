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Terör devleti İsrail bunu da yaptı! Halkın üzerine kanalizasyon suyu boşalttı

Terör devleti İsrail'in Han el-Ahmerköyünde yaptığı küstah saldırılara halk direniyor. İsrail söz konusu direnişe köye kanalizasyon suyu boşaltarak cevap verdi.

05 Ekim 2018 Cuma 14:47
Terör devleti İsrail bunu da yaptı! Halkın üzerine kanalizasyon suyu boşalttı

Han el-Ahmer hakkında yıkım kararı çıkardığı halde köylüler tarafından dirençle karşılaşan İsrail yönetimi, Han el-Ahmer köyüne kanalizasyon suyu boşaltmaya başladı.

Pompalanan kanalizasyon suyu, köy kenarında bir batak oluşmasına neden olurken, evlerin yakınında oluşan atık tehlike yaratmaya başladı.

İsrail’in kanalizasyon silahının ilk mağduru ise köyde kanalizasyon bataklığına en yakın evde oturan Yusuf Ebu Dahok. Yusuf'un annesi, bataklığın oluşmasının ardından çocuğunun cildinde kızarıklıklar oluştuğunu söyledi.

Anne Dahok, Yusuf’un daha sonra öksürük nöbetleri geçirdiğini, köyde var olan sağlık ocağına götürdüğünü ama ateşinin artmaya devam etmesi üzerine köyden çıkarak başka bir köye gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yusuf’un annesi vaktinin çoğunu çocuğunun başında nöbet tutarak geçirirken, koyunların kanalizasyon bataklığına yaklaşmaması için de çaba gösteriyor.

Psikolojik baskı uygulanıyor

Yusuf’un babası ise kötü kokuların yayıldığı, yakınlarında sivrisinek ve böceklerin hızla arttığı kanalizasyondan su içen bir hayvanının öldüğünü söyledi. Baba Dahok, İsrail güçlerinin kanalizasyon sularını köye pompalamasının ilk defa olmadığını ancak ilk defa bu kadar fazla sürdüğünü ve akıntıdan bataklık oluştuğunu söyledi.

İsrail’in köy halkı üzerinde uyguladığı baskı araçlarından da bahseden Dahok, “En önemlisi psikolojik baskı, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin köy etrafında gezmediği bir gün dahi yok. Bu, çocukları ve kadınları korkutuyor” dedi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:47
  1. İsrail
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