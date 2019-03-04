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Terör devleti İsrail askerleri 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerince düzenlenen gece baskınlarında 24 Filistinli gözaltına alındı

04 Mart 2019 Pazartesi 11:37
Terör devleti İsrail askerleri 24 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'te de 8 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:37
  1. Batı Şeria
  2. Doğu Kudüs
  3. Filistin
  4. gözaltı
  5. İsrail

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