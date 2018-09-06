0553 313 94 23

Terör devleti İsrail 8 Filistinliyi alıkoydu

Terör devlet İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:55
Terör devleti İsrail 8 Filistinliyi alıkoydu

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. 

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:55
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. Doğu Kudüs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 11 kilo 255 gram eroin ele geçirildi
    1. Van'da 11 kilo 255 gram eroin ele..
    2. Mersin'de yolcu midibüsü devrildi: 12..
    3. Bakan uyardı: Bunu yapamazsak...
    4. Teşhis belli sıra tedavide
    5. Tokat'ta FETÖ soruşturması: 5 kişi..
    6. Baklayı ağızlarından çıkardılar
    7. Afganistan'da Taliban karakola..
    8. İki aile arasında taş, sopa, bıçak ve..
    9. Selvi'den CHP iddiası: 'Benden..
    10. PTT, Dünya posta dektörüne yön vermeye..
    11. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    12. Kim Jong-un 'nükleer temizlik' sözünü..
    13. 'Tek düşüncemiz Fenerbahçe'yi yenmek'
    14. Soylu 'aç kalacaklar' demişti.....
    15. Olcay Şahan milli takım kariyerini..
    16. Uluslararası Final Üniversitesi..
    17. Antalya’da trafik kazası: 1 kişi öldü
    18. Borsa, güne yükselişle giriş yaptı
    19. Niğde’de otomobil bahçe duvarına..
    20. Prof. Dr. Arıboğan Üsküdar..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!
    Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!