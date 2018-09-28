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Terör devleti İsrail, 5 Filistinliyi şehit etti!

Terörist İsrail askerleri, Gazze sınırında açtıkları ateşle 5 Filistinliyi şehit ederken, 47 Filistinliyi de yaraladı.

28 Eylül 2018 Cuma 18:57
Terör devleti İsrail, 5 Filistinliyi şehit etti!

İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi şehit etti, 47 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu şehit sayısı 5'e yaralı sayısı 75'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve kimliği henüz belirlenemeyen 12 yaşlarındaki bir çocuğun şehit edildiğini belirtti.

Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 75'e ulaştığını aktaran Kudra, yaralılardan 22'sinin çocuk, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 3'ünün gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:57
  1. israil
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