Terör devleti İsrail, 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail bu akşam Gazze'de Hamas'a ait 5 gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıların biri Gazze'nin doğusu, biri orta kesimi, 3'ü ise Refah kentinin doğu sınırında gerçekleşti.

2 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir İsrail askeri gücüne ateş açıldığını iddia ederek, buna karşılık verildiğini kaydetti.