Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

Terör devleti İsrail, 2 Filistinliyi şehit etti

İnsan hakları hukukunu her fırsatta ayaklar altına alan terör devleti İsrai'in saldırılarında 2 Filistinli şehit olurken 1 kişi de ağır yaralandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:21
Terör devleti İsrail, 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail bu akşam Gazze'de Hamas'a ait 5 gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıların biri Gazze'nin doğusu, biri orta kesimi, 3'ü ise Refah kentinin doğu sınırında gerçekleşti.

2 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir İsrail askeri gücüne ateş açıldığını iddia ederek, buna karşılık verildiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:21
  1. Ordu
  2. İsrail
  3. filistin
  4. şehit
  5. gazze
  6. Top atışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da FETÖ operasyonu!
    1. Antalya'da FETÖ operasyonu!
    2. Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD..
    3. Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör..
    4. Yemen sınırında 5 Suudi askeri..
    5. Fırında tavuklu karnıyarık nasıl..
    6. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    7. Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya..
    8. Amerika, Mısır'a 195 milyon dolarlık..
    9. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya oldu
    10. İslam'da kadının boşanma hakkı var mı?
    11. Fitch Ratings'den ticaret savaşları ve..
    12. Karabük'te FETÖ'den yargılanan iki..
    13. Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi..
    14. Fabri: Rüyalar gerçek oldu
    15. Vincent Aboubakar transferinde flaş..
    16. Bedelli askerlik TBMM'de kabul edildi
    17. Diyarbakır’da arazi kavgası: 2’si ağır..
    18. Antalya Emniyeti'nde atama rüzgarı!
    19. Ayew kamptan ayrıldı imzaya geliyor!
    20. Muğdat Çelik yıldızlaştı Galatasaray..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!