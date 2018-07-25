Terör devleti İsrail, 2 Filistinliyi şehit etti
İnsan hakları hukukunu her fırsatta ayaklar altına alan terör devleti İsrai'in saldırılarında 2 Filistinli şehit olurken 1 kişi de ağır yaralandı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:21
İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.
İsrail bu akşam Gazze'de Hamas'a ait 5 gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.
Saldırıların biri Gazze'nin doğusu, biri orta kesimi, 3'ü ise Refah kentinin doğu sınırında gerçekleşti.
2 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir İsrail askeri gücüne ateş açıldığını iddia ederek, buna karşılık verildiğini kaydetti.
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